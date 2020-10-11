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ТЭК 11.10.2020 13:27

Турецкое исследовательское судно "Барбарос Хайреддин Паша" будет вести геологоразведку на востоке Средиземного моря до 9 ноября

Турецкое судно "Барбарос Хайреддин Паша", ведущее геологоразведочные исследования на нефть и газ, продолжит работу в восточной части Средиземноморья до 9 ноября, информирует турецкая газета "Хюрриет".

Ранее Анкара объявляла о том, что это судно будет проводить исследования в регионе до 18 октября.

Исследовательское судно "Барбарос Хайреддин Паша" сопровождают суда поддержки "Танукс-1" и "Аполло Мун".

Геологоразведочная деятельность Турции в районе, которую Греция считает своей исключительной экономической зоной, вызывает серьезное недовольство в Афинах, однако в Анкаре это считают нарушением интересов Турции. Из-за позиции двух стран ситуация в Восточном Средиземноморье значительно осложнилась.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, НЕФТЕГАЗ, РАЗВЕДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]