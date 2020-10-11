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Карабахский конфликт 11.10.2020 12:53

Число погибших жителей Гянджи при ракетном обстреле ВС Армении увеличилось до 9 - Генпрокуратура Азербайджана

Генпрокуратура Азербайджана сообщила об извлечении тела еще одного мирного жителя города Гянджи, погибшего в результате ночного ракетного обстрела ВС Армении по городу, общее число жертв увеличилось до 9.

"Извлечено еще одно тело из-под завалов многоэтажного жилого дома в Гяндже. Число погибших достигло 9, включая 4 женщин", - сообщает Генпрокуратура.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГЯНДЖА, ОБСТРЕЛ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]