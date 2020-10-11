Число погибших жителей Гянджи при ракетном обстреле ВС Армении увеличилось до 9 - Генпрокуратура Азербайджана

Генпрокуратура Азербайджана сообщила об извлечении тела еще одного мирного жителя города Гянджи, погибшего в результате ночного ракетного обстрела ВС Армении по городу, общее число жертв увеличилось до 9.

"Извлечено еще одно тело из-под завалов многоэтажного жилого дома в Гяндже. Число погибших достигло 9, включая 4 женщин", - сообщает Генпрокуратура.