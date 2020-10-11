Несколько десятков человек атаковали полицейский участок в предместье Парижа, пострадавших нет

Около 40 неизвестных, вооруженных арматурой и петардами, совершили в ночь на воскресенье нападение на полицейский участок в одном из парижских предместий, информирует в твиттере местная полиция.

"Жестокое нападение с применением петард совершено на полицейский участок в Шапмпиньи, среди полицейских пострадавших нет", - говорится в сообщении, которое сопровождается видеозаписью.

Местная пресса отмечает, что в полицейском участке разбиты окна, повреждены припаркованные рядом автомобили.

Пока никто из нападавших не задержан, причины нападения также пока неизвестны, хотя известно, что в этом районе активно действуют торговцы наркотиками.

Глава местной администрации Лоран Жан, комментируя происшествие, заявил, что нападавшие имели четкую цель - устроить столкновения с полицией.