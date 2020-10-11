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Карабахский конфликт 11.10.2020 13:18

Гянджа была обстреляна ТРК Точка-У - помощник президента Азербайджана

ВС Армении обстреляли азербайджанский город Гянджа из тактического ракетного комплекса Точка-У, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Как вы видите, Армения умоляла о гуманитарном перемирии. Но как только оно началось армянская сторона нанесла удар по городу Гянджа из ракетного комплекса Точка-У", - сказал Гаджиев журналистам в Гяндже в воскресенье.

По его словам, в результате ракетного удара погибли 9 человек, более 30 ранены.

"Эти действия Армении являются вандализмом. Мы рассчитываем, что все международные организации осудят эти действия Армении. Мы также считаем, это неуважением к действиям России по применению перемирия в Карабахе", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГЯНДЖА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]