Гянджа была обстреляна ТРК Точка-У - помощник президента Азербайджана

ВС Армении обстреляли азербайджанский город Гянджа из тактического ракетного комплекса Точка-У, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Как вы видите, Армения умоляла о гуманитарном перемирии. Но как только оно началось армянская сторона нанесла удар по городу Гянджа из ракетного комплекса Точка-У", - сказал Гаджиев журналистам в Гяндже в воскресенье.
По его словам, в результате ракетного удара погибли 9 человек, более 30 ранены.
"Эти действия Армении являются вандализмом. Мы рассчитываем, что все международные организации осудят эти действия Армении. Мы также считаем, это неуважением к действиям России по применению перемирия в Карабахе", - добавил он.
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