Гянджа была обстреляна ТРК Точка-У - помощник президента Азербайджана

ВС Армении обстреляли азербайджанский город Гянджа из тактического ракетного комплекса Точка-У, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Как вы видите, Армения умоляла о гуманитарном перемирии. Но как только оно началось армянская сторона нанесла удар по городу Гянджа из ракетного комплекса Точка-У", - сказал Гаджиев журналистам в Гяндже в воскресенье.

По его словам, в результате ракетного удара погибли 9 человек, более 30 ранены.

"Эти действия Армении являются вандализмом. Мы рассчитываем, что все международные организации осудят эти действия Армении. Мы также считаем, это неуважением к действиям России по применению перемирия в Карабахе", - добавил он.