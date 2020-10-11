Гянджа была обстреляна армянскими военными с территории Нагорного Карабаха - помощник президента Азербайджана

Азербайджан предоставил международным организациям всю информацию о ракетном обстреле ВС Армении азербайджанского города Гянджа, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"В настоящее время идет изучение траектории ракетного удара по Гяндже. По предварительным данным, удар был нанесен с оккупированных территорий Азербайджана в Нагорном Карабахе. Это был целенаправленный и подлый удар армянских военных. Ответственным за этот акт геноцида против азербайджанского народа является военно-политическое руководство Армении", - сказал Гаджиев журналистам в Гяндже в воскресенье.

По его словам, Азербайджан в настоящее время оценивает ситуацию.

"При этом мы оставляем за собой право уничтожить все легитимные военные объекты, с которых обстреливаются азербайджанские города", - добавил Гаджиев.

Как сообщалось ранее, армянские военные в ночь на 11 октября нанесли ракетный удар по Гяндже (второй по величине город Азербайджана). Ракета попала в многоквартирный жилой дом. На текущий момент погибли 9 человек, более 30 ранены.

А.Азизов