Жертвами армянских обстрелов с 27 сентября стали 41 мирный житель Азербайджана, 205 ранены - генпрокуратура

С 27 сентября в результате интенсивных ракетно-артиллерийских обстрелов населенных пунктов Азербайджана со стороны ВС Армении погиб 41 мирный житель, сообщает Генпрокуратура.

"В ходе интенсивного обстрела ВС Армении городов и районов Азербайджана с 27 сентября по 11 октября (на 13:00) погиб 41 мирный житель, число раненных - 205, количество домов пришедших в непригодность - 1,165 тыс., количество многоквартирных домов пришедших в непригодность - 57, количество поврежденных гражданских объектов - 146", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в настоящее время прокуратура проводит все возможные следственные мероприятия в боевых условиях.