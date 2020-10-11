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Карабахский конфликт 11.10.2020 13:22

Жертвами армянских обстрелов с 27 сентября стали 41 мирный житель Азербайджана, 205 ранены - генпрокуратура

С 27 сентября в результате интенсивных ракетно-артиллерийских обстрелов населенных пунктов Азербайджана со стороны ВС Армении погиб 41 мирный житель, сообщает Генпрокуратура.

"В ходе интенсивного обстрела ВС Армении городов и районов Азербайджана с 27 сентября по 11 октября (на 13:00) погиб 41 мирный житель, число раненных - 205, количество домов пришедших в непригодность - 1,165 тыс., количество многоквартирных домов пришедших в непригодность - 57, количество поврежденных гражданских объектов - 146", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в настоящее время прокуратура проводит все возможные следственные мероприятия в боевых условиях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]