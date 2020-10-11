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Карабахский конфликт 11.10.2020 13:49

Армения обстреливает ракетами и артиллерией населенные пункты Азербайджана - Минобороны

Армянские вооруженные силы, которые не соблюдают гуманитарное прекращение огня, продолжают обстреливать наши города и села вдали от поля боя ракетами и артиллерией, сообщает Минобороны Азербайджана.

"10 и 11 октября в разное время оккупационные войска обстреляли города Гянджа и Мингячевир, Геранбой, Тертерский, Агдамский, Агджабадинский, Физулинский и Джебраильский районы. В результате многие мирные жители были убиты и ранены, а гражданская инфраструктура была серьезно повреждена", - говорится в заявлении Минобороны.

Оборонное ведомство заявляет, что ответственность за обострение ситуации в регионе полностью лежит на политическом и военном руководстве Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОБОСТРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]