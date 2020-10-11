Армения обстреливает ракетами и артиллерией населенные пункты Азербайджана - Минобороны

Армянские вооруженные силы, которые не соблюдают гуманитарное прекращение огня, продолжают обстреливать наши города и села вдали от поля боя ракетами и артиллерией, сообщает Минобороны Азербайджана.

"10 и 11 октября в разное время оккупационные войска обстреляли города Гянджа и Мингячевир, Геранбой, Тертерский, Агдамский, Агджабадинский, Физулинский и Джебраильский районы. В результате многие мирные жители были убиты и ранены, а гражданская инфраструктура была серьезно повреждена", - говорится в заявлении Минобороны.

Оборонное ведомство заявляет, что ответственность за обострение ситуации в регионе полностью лежит на политическом и военном руководстве Армении.