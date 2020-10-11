В Бельгии число новых случаев коронавируса выросло за неделю на 89%

В Бельгии количество новых ежедневных заражений COVID-19 не перестает расти, свидетельствуют данные бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano, опубликованные в воскресенье.
По подсчетам на 1-7 октября, происходило в среднем 3749,3 новых заражений в сутки.
"Это означает увеличение на 89% по отношению к предыдущему периоду в семь дней", - отмечается в сводке Sciensano.
С 1 по 7 октября продолжался рост числа ежедневных госпитализаций с диагнозом коронавируса, он увеличился на 67%. Смертность от COVID-19 за это время составляла в среднем более 15 пациентов в день, что означает увеличение на 7,6%.
С начала пандемии коронавируса в Бельгии зарегистрирован 156 тыс. 931 инфицированный COVID-19. Жертвами этого заболевания стали 10 тыс. 175 человек.
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