В Бельгии число новых случаев коронавируса выросло за неделю на 89%

В Бельгии количество новых ежедневных заражений COVID-19 не перестает расти, свидетельствуют данные бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano, опубликованные в воскресенье.

По подсчетам на 1-7 октября, происходило в среднем 3749,3 новых заражений в сутки.

"Это означает увеличение на 89% по отношению к предыдущему периоду в семь дней", - отмечается в сводке Sciensano.

С 1 по 7 октября продолжался рост числа ежедневных госпитализаций с диагнозом коронавируса, он увеличился на 67%. Смертность от COVID-19 за это время составляла в среднем более 15 пациентов в день, что означает увеличение на 7,6%.

С начала пандемии коронавируса в Бельгии зарегистрирован 156 тыс. 931 инфицированный COVID-19. Жертвами этого заболевания стали 10 тыс. 175 человек.