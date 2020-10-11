МККК готов быть посредником при передаче тел погибших в зоне карабахского конфликта

Международный Комитет Красного Креста (МККК) приветствует соглашение о гуманитарном перемирии в нагорно-карабахском конфликте и готов в качестве нейтрального посредника содействовать передаче тел погибших в ходе боевых действий и одновременному освобождению задержанных.
"МККК издавна выступает нейтральным посредником в конфликтах по всему миру. Мы надеемся, что такую операцию удастся провести в ближайшее время, чтобы останки погибших в боях были переданы родственникам, и люди могли достойно оплакать своих родных", - заявил директор женевского Управления МККК по оперативной деятельности в Европе и Центральной Азии Мартин Шюпп.
"Мы также готовы содействовать освобождению сторонами в конфликте лиц, содержащихся под стражей, чтобы они могли вернуться к своим семьям", - добавил он.
Заявления Шлюппа приводятся в пресс-релизе МККК, распространенном в воскресенье.
В нем напоминается, что когда в конце сентября карабахский конфликт обострился, МККК предложил свои услуги по оказанию гуманитарной помощи и выполнению роли нейтрального посредника между сторонами. Организация не участвует в политических переговорах. Международное гуманитарное право, регулирующее ведение вооруженных конфликтов, обязывает участников конфликта подбирать и вывозить тела павших с поля боя, независимо от того, на какой стороне те сражались. МККК готов предоставить сторонам практические рекомендации, чтобы погибшие были опознаны, как того требует международное гуманитарное право, а затем содействовать возвращению тел, подчеркивается в сообщении.
"Мы регулярно общаемся со сторонами и изъявили свою готовность к дальнейшему обсуждению порядка участия МККК в усилиях по возвращению задержанных и останков погибших, в том числе логистических вопросов и гарантий безопасности для наших сотрудников. Мы также надеемся, что это соглашение даст людям настоящую передышку после двух недель интенсивных боев", - заявил Шюпп.
МККК напоминает, что помогал сторонам конфликта в проведении подобных операций после предыдущей эскалации боевых действий вдоль линии соприкосновения в апреле 2016 года.
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