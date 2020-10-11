Помощник президента Азербайджана: Ракетный удар по Гяндже - это военно-политическая провокация руководства Армении

Ракетные удары по Гяндже являются военно-политической провокацией руководства Армении, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Мы классифицируем ракетный удар армянской стороны по Гяндже как теракт, военное преступление, геноцид против азербайджанского народа. Это военно-политическая провокация руководства Армении", - сказал Гаджиев на пресс-конференции в Гяндже в воскресенье.

По его словам, военная цель этой провокации заключается в стремлении запугать население Азербайджана, посеять панику, "но этого им не удастся достигнуть".

"Политическая цель - расчет на то, что Азербайджан ударит в ответ по объектам в Армении, и, таким образом, у Армении появится повод вовлечь третьи страны в конфликт", - отметил он.

Гаджиев призвал Минскую группу ОБСЕ и мировую общественность дать оценку обстрелу Гянджи. "Ракетный удар по мирным жителям города убедительно показывает всем с какими террористами и преступниками приходится иметь дело Азербайджану", - добавил он.

Помощник президент подчеркнул, что средства ПВО Азербайджана перехватили большинство ракет, выпущенных армянской стороной, но "к сожалению одна из них попала по густонаселенному району города.

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев, в свою очередь, заявил, что в связи с ракетным ударом по Гяндже возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, включая проведение теракта, военное преступление.

Как сообщалось ранее, армянские военные в ночь на 11 октября нанесли ракетный удар по Гяндже (второй по величине город Азербайджана). Ракета попала в многоквартирный жилой дом. На текущий момент погибли 9 человек, более 30 ранены. Г

Армянская сторона ведет ракетно-артиллерийский обстрел Гянджи с 4 октября. Всего по городу было выпущено порядка 10 ракет.

Н.Аббасова