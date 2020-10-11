Чавушоглу в беседе с Лавровым призвал Москву повлиять на Ереван, чтобы армянская сторона соблюдала перемирие в Карабахе - ТВ

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с коллегой из России Сергеем Лавровым обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе, информирует в воскресенье турецкий телеканал TRT Haber.

В беседе, отмечает телеканал, Чавушоглу обратился к Лаврову с призывом, чтобы Москва оказала влияние на Ереван для того, чтобы армянская сторона соблюдала режим прекращения огня, достигнутый в Нагорном Карабахе.