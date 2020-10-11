Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 11.10.2020 15:33

Чавушоглу в беседе с Лавровым призвал Москву повлиять на Ереван, чтобы армянская сторона соблюдала перемирие в Карабахе - ТВ

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с коллегой из России Сергеем Лавровым обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе, информирует в воскресенье турецкий телеканал TRT Haber.

В беседе, отмечает телеканал, Чавушоглу обратился к Лаврову с призывом, чтобы Москва оказала влияние на Ереван для того, чтобы армянская сторона соблюдала режим прекращения огня, достигнутый в Нагорном Карабахе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, МИД, РАЗГОВОР


Похожие новости


Вклад России в урегулирование в Карабахе должен быть наибольшим, Анкара хочет стать сопредседателем МГ ОБСЕ - глава МИД Турции Нарышкин назвал принципиально новым внешним фактором нынешней ситуации в Карабахе открытую поддержку Азербайджана Турцией Контактов Путина с Алиевым и Эрдоганом пока не планируется, они состоятся при необходимости - Песков Конфликт в Нагорном Карабахе не удастся завершить без отвода армянских сил - Чавушоглу в разговоре с Лавровым Лавров и Чавушоглу обсудили конфликт в Карабахе Любое заявление о возможной военной поддержке одной из сторон конфликта в Карабахе носит провоцирующий характер для эскалации напряженности - песков

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]