Работы по расчистке завалов жилого дома в Гяндже завершены, извлечены тела 9 человек - МЧС

Работы по расчистке завалов жилого дома в Гяндже, в который попала ракета ВС Армении, завершены, извлечены тела 9 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МЧС.
"Силы МЧС Азербайджана завершили поисково-спасательные работы на завалах многоэтажного жилого дома, в который попала ракета, выпущенная ВС Армении. Всего из-под завалов спасатели извлекли тела 9 человек и вытащили 17 раненных", - отметили в МЧС.
Как сообщалось ранее, армянские военные в ночь на 11 октября нанесли ракетный удар по Гяндже (второй по величине город Азербайджана). Ракета попала в многоквартирный жилой дом. На текущий момент погибли 9 человек, более 30 ранены.
В связи с ракетным ударом по Гяндже возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, включая проведение теракта, военное преступление.
Армянская сторона ведет ракетно-артиллерийский обстрел Гянджи с 4 октября. Всего по городу было выпущено порядка 10 ракет. В целом, от ракетных обстрелов армянской стороны в Гяндже пострадали более 10 жилых домов и свыше 100 объектов гражданского назначения.
Н.Аббасова
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