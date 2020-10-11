Армения нарушила гуманитарное перемирие, нанеся ракетный удар по Гяндже -президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал военным преступлением ракетный удар ВС Армении по городу Гянджа.

"Армения грубо нарушила режим прекращения огня, подвергнув ракетному обстрелу мирных жителей Гянджи. Это военное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций", -написал Алиев в своем аккаунте в Twitter.



Н.Аббасова