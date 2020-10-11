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Карабахский конфликт 11.10.2020 16:29

Армения нарушила гуманитарное перемирие, нанеся ракетный удар по Гяндже -президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал военным преступлением ракетный удар ВС Армении по городу Гянджа.

"Армения грубо нарушила режим прекращения огня, подвергнув ракетному обстрелу мирных жителей Гянджи. Это военное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций", -написал Алиев в своем аккаунте в Twitter.


Н.Аббасова

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, НАРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]