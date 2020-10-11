ВС Армении понесли большие потери в живой силе и технике в результате ударов азербайджанских ВВС - Минобороны Азербайджана

ВС Армении понесли тяжелые потери в живой силе и технике в результате авиаударов по 41-му специальному артиллерийскому полку, сообщает министерство обороны Азербайджана.

"В результате ударов ВВС Азербайджана по 41-му специальному артиллерийскому полку ВС Армении, противник понес большие потери", - отмечает ведомство.

По данным Минобороны, противник, потерявший большое количество живой силы и военной техники, был вынужден бежать с поля боя.

Н.Аббасова