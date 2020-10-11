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Карабахский конфликт 11.10.2020 17:20

Глава Евросовета призвал Ереван и Баку соблюдать режим прекращения огня в Карабахе

Глава Европейского совета Шарль Мишель в воскресенье обратился к сторонам конфликта Нагорном Карабахе с призывом придерживаться соблюдения режима прекращения огня.

"Гуманитарное прекращение огня между Арменией и Азербайджаном - это ключевой шаг для деэскалации. Я призываю стороны соблюдать режим прекращения огня и воздерживаться от дальнейшего насилия, что ставит под угрозу гражданское население", - написал Мишель в твиттере.

По его словам, "переговоры без каких-либо предварительных условий должны возобновиться незамедлительно".

Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров, которые состоялись ранее на этой неделе в Москве, договорились о прекращении огня с полудня 10 октября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]