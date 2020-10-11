Глава Евросовета призвал Ереван и Баку соблюдать режим прекращения огня в Карабахе

Глава Европейского совета Шарль Мишель в воскресенье обратился к сторонам конфликта Нагорном Карабахе с призывом придерживаться соблюдения режима прекращения огня.

"Гуманитарное прекращение огня между Арменией и Азербайджаном - это ключевой шаг для деэскалации. Я призываю стороны соблюдать режим прекращения огня и воздерживаться от дальнейшего насилия, что ставит под угрозу гражданское население", - написал Мишель в твиттере.

По его словам, "переговоры без каких-либо предварительных условий должны возобновиться незамедлительно".

Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров, которые состоялись ранее на этой неделе в Москве, договорились о прекращении огня с полудня 10 октября.