В Азербайджане за сутки выявлено 230 новых случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 230 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 41 тыс. 982, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 233 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались еще один человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 609.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 39 тыс. 357 человек (+122 за сутки).
В настоящее время в больницах специального режима находятся 2 тыс. 16 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7,064 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 176 тыс. 720 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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