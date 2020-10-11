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ТЭК 11.10.2020 18:55

Мощность СПГ-заводов в России к 2025г превысит 68 млн т/г - по верхней планке Энергостратегии

Общая мощность по производству сжиженного природного газа (СПГ) в России к 2025 году составит более 68 миллионов тонн в год, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в видеообращении к участникам конференции производителей и потребителей СПГ (LNG Producer-Consumer Conference 2020).

"По прогнозам, к 2030 году мировой спрос на СПГ возрастёт до 580 млн т, а доля СПГ в мировой торговле газом увеличится с 35% в 2017 году до 52% к 2035 году", - сказал он, отметив, что "в перспективе доля России на глобальном рынке СПГ может достигнуть четверти от общемирового показателя".

Согласно текущей версии Энергостратегии России до 2035 года, к 2024 году Россия планирует производить 45-65 млн т СПГ в год.

По итогам 2019 года Россия произвела более 40 млрд. кубических метров газа в виде СПГ, что на 49% больше, чем годом ранее, отметил Новак.

В настоящее время в России построены два крупнотоннажных СПГ-завода: "Сахалин-2" - 9,6 млн т/г (фактически завод производит около 11 млн т/г), "Ямал СПГ" - 16,5 млн т (в среднем завод работает с превышением мощности на 9%, к концу 2020г. мощность будет увеличена до 17,5 млн т/г). Также работает завод "Криогаз-Высоцк" - 660 тыс. т, его мощность может быть удвоена.

В 2023 году "НОВАТЭК" планирует ввести первую очередь "Арктик СПГ 2" на 6,6 млн т, в 2024г - еще одна на 6,6 млн т, третья очередь планируется в 2026г.

"Газпром" и "РусГазДобыча" реализуют проект создания комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе Усть-Луги- мощность СПГ составит 13 млн т/г. Первая очередь планируется к запуску в 4 квартале 2023 года, вторая - в 4 квартале 2024 года.

До конца 2021 года "Газпром" хочет запустить среднетоннажный завод СПГ на компрессорной станции "Портовая" на 1,5 млн т/г.

"НОВАТЭК" изучает возможность отсрочки ввода первой очереди "Обского СПГ" (завод будет иметь три очереди по 1,6 млн тонн в год) с 2023 на 2024 год.

Сс ВВ+1

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Тэги: РОССИЯ, СПГ, ПРОИЗВОДСТВО, ПЛАНЫ


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