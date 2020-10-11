Ракетный удар по Гяндже нанесен с территории Армении – помощник президента

Ракетный удар по Гяндже был нанесен с территории Армении, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщают местные СМИ.

Как сообщалось ранее, армянские военные в ночь на 11 октября нанесли ракетный удар по Гяндже (второй по величине город Азербайджана). Ракета попала в многоквартирный жилой дом. На текущий момент погибли 9 человек, более 30 ранены.