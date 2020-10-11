Азербайджанская ТЭС и Мингячевирская ГЭС работают в штатном режиме - Минэнерго

Азербайджанская ТЭС и Мингячевирская ГЭС работают в нормальном режиме, сообщает министерство энергетики Азербайджана.

Как сообщалось ранее, части ПВО ВС Азербайджана около 08:00 11 октября сбили армянский беспилотник, совершавший полет в направлении Мингячевира.

Б.Рустамбеков