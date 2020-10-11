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Карабахский конфликт 11.10.2020 20:33

Глава МИД и американский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили ситуацию в зоне конфликта

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и американским сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер в ходе телефонного разговора в воскресенье обсудили текущую ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба МИД.

Байрамов сообщил, что после объявления о режиме прекращения огня Армения намерено, продолжила подвергать боевым обстрелам гражданских лиц и гражданские объекты Азербайджана.

«Через несколько часов после объявления гуманитарного прекращения огня ВС Армении предприняли атаки в направлении Гадрута и Джабраила, обстреляли санитарный автомобиль с белым флагом, собиравший тела армянских военнослужащих. Кроме того, второй по величине город Азербайджана Гянджа, находящийся вне зоны боевых действий подвергся ракетному обстрелу», - сказал Байрамов.

«В результате ракетного обстрела Гянджи погибли 9 гражданских лиц, включая малолетних детей и 35 человек, получили ранения», - сказал министр.

Байрамов подчеркнул, что вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Армении.

В свою очередь Шофер выразил обеспокоенность со сложившейся ситуацией, подчеркнул необходимость соблюдения гуманитарного режима прекращения огня и проведения политического диалога по урегулированию конфликта.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИД, США, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]