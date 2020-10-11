Трамп заявил, что чувствует себя фантастически

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил в эфире телеканала FOX News о том, что после болезни получил иммунитет к коронавирусу и чувствует себя прекрасно.

"Похоже, у меня теперь иммунитет, может на длительное время, может, краткосрочно, никто не знает, но у меня теперь иммунитет. Президент находится в хорошей форме. Я чувствую себя фантастически, я, правда, чувствую себя здорово", - заявил Трамп.

По словам президента США, врачи Белого дома подтвердили, что он более не является разносчиком коронавируса.

При этом Трамп назвал чудодейственным коктейль из антител, которым его лечили. "Эти антитела - просто чудо. Они работают невероятно. Мы собираемся распространить их по больницам страны, а в итоге по всему миру, мы ждем сейчас одобрения на их использование в чрезвычайных условиях, на это потребуются не годы, а недели", - сказал он.

"То, что мы сделали за короткий срок - шесть-семь месяцев - невероятно. Речь идет о лабораториях, лекарствах, терапии, я даже не говорю о вакцинах - это должно быть феноменально, они появятся очень скоро. Мы сделали то, что никто сделать не смог", - добавил президент США.

После того, как у Трампа подтвердилось заражение коронавирусом, он был отправлен на лечение в военный госпиталь имени Уолтера Рида, где ему был предоставлен первоклассный уход. По словам врачей, президент принимал противовирусный препарат ремдесивир, стероид дексаметазон и экспериментальный коктейль из антител производства компании "Регенерон".