Обстрел ВС Армении города Гянджа сравним с преступлениями гитлеровской Германии – российский политолог

Ракетно-артиллерийский обстрел ВС Армении городов и районов Азербайджана, в частности, города Гянджа сродни военным преступлениям фашистской Германии против мирного населения, считает российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов.

"Ракетные удары вооруженных сил Армении по мирному населению и гражданской инфраструктуре Азербайджана - это варварство. На языке юридической науки это называется нарушением правил ведения войны, норм международного гуманитарного права и военным преступлением. Именно за такие преступления верхушка гитлеровской Германии и наиболее видные нацисты были осуждены Международным военным трибуналом в Нюрнберге", - написал Кузнецов в воскресенье на своей странице в Facebook.

Кузнецов считает, что о намерении совершить нападение на мирное население и стратегически важные объекты Азербайджана вооруженные силы Армении до этого не раз заявляли, еще до начала боевых действий.

"То есть еще задолго до начала боевых действий армия и власти Армении готовились вести войну с расчетом на физическое уничтожением, то есть с расчетом на геноцид азербайджанского народа. Иными словами, они никогда не скрывали, что готовы вести преступную войну преступными средствами и методами.(...) Армения нанесла удар по Гяндже после того, как в Москве министрами иностранных дел воюющих стран был подписан документ о временном прекращении огня в гуманитарных целях. Тем самым официальный Ереван в очередной раз показал себя недоговороспособной стороной нагорно-карабахского конфликта, готовой ради сохранения власти вести войну до последнего армянина и азербайджанца", - отметил Кузнецов.

Аналитик уверен, что своими действиями Армения представляет серьезную угрозу как для Азербайджана, так и для всего Южного Кавказа.

"Поэтому сегодня перед армией Азербайджана стоит цивилизационная миссия по уничтожению этой угрозы и созданию условий для суда над ее носителями. Война за освобождение Карабаха от армянской оккупации - это не только Отечественная война азербайджанского народа за территориальную целостность своей страны, но еще и война цивилизации против средневекового варварства, война нравственных ценностей человечества против клерикального эгоизма армянского национализма, война за мир и стабильность в одном из ключевых регионов Евразии. Поэтому я вновь желаю, победы азербайджанскому оружию и мужества азербайджанскому народу", - подчеркнул Кузнецов.

Х.Насирзаде