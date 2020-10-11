В Таджикистане завершились выборы президента страны

Центральная комиссия по выборам и референдумам (ЦКВР) объявила о завершении выборов президента Таджикистана на территории страны. Избирательные участки, расположенные на территории республики закрылись в 20:00 часов по местному времени, ЦКВР приступила к подсчету голосов избирателей.
"Предварительные результаты выборов президента Таджикистан будут объявлены завтра в 10 часов по местному времени", - сообщил председатель ЦКВР Бахтиёр Худоёрзода. Окончательные результаты, согласно законодательству, должны быть обнародованы не позднее, чем через две недели после проведения выборов.
Выборы были объявлены состоявшимися уже к 15 часам по местному времени, когда явка избирателей составила более 70%. "К 15 часам в стране проголосовало 3 млн 495 тыс. 215 избирателей, или 70,71% от общего числа зарегистрированных избирателей", - сообщал журналистам председатель ЦКВР Бахтиёр Худоёрзода.
По его словам, выборы признаются состоявшимися, если на избирательные участки явилось более 50% избирателей от списочного состава.
ЦКВР Таджикистана зарегистрировала кандидатами представителей пяти из семи действующих на законных основаниях в стране партий. Среди них действующий с ноября 1994 года президент республики Эмомали Рахмон, которого на этот раз выдвинули возглавляемая им Народно-демократическая партия Таджикистана, а также Федерация независимых профсоюзов и Союз молодежи республики.
Кандидатами на пост президента также зарегистрированы лидеры партий: Рустам Латифзода - от Аграрной партии Таджикистана, Абдухалим Гаффорзода - от Социалистической партии, Рустам Рахматзод от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев - от Коммунистической партией Таджикистана.
Председателю Демократической партии Таджикистана Саидджафару Усмонзода было отказано в регистрации, так как "поступившие документы кандидата не соответствовали требованиям части третьей статьи 65 Конституции и части четвертой статьи 24 конституционного Закона "О выборах президента"". В свою очередь Социал-демократическая партия отказалась участвовать в выборах.
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