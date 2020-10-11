Армения не уважает соглашение о гуманитарном перемирии – помощник первого вице-президента Азербайджана

Ситуация на линии фронта остается такой же, какой была до переговоров в Москве, заявил помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.
"После подписанного в пятницу в Москве соглашения о прекращении огня в гуманитарных целях ситуация не изменилась. Более того, в ночь на воскресенье она стала более напряженной. Баллистические ракеты, выпущенные из Армении, поразили второй по величине город Азербайджана, Гянджу, в результате чего 9 человек погибли и 34 получили ранения. "Азербайджанская ТЭЦ" в Мингячевире также подвергается нападению", - сказал Амирбеков в интервью французской газете L`Opinion.
Помощник первого вице-президента сообщил, что обстрел территории Азербайджана ведется не из сепаратистского нагорно-карабахского региона, а из Армении - из Варденисского района и юго-востока озера Севан.
"Это ловушка. Потому что оборонное соглашение Армении с Россией не распространяется на Нагорный Карабах. Ответные удары Азербайджана по Армении могут изменить ход событий", - добавил Амирбеков.
А. Мамедов
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