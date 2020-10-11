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Карабахский конфликт 11.10.2020 22:44

Армения не уважает соглашение о гуманитарном перемирии – помощник первого вице-президента Азербайджана

Ситуация на линии фронта остается такой же, какой была до переговоров в Москве, заявил помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.

"После подписанного в пятницу в Москве соглашения о прекращении огня в гуманитарных целях ситуация не изменилась. Более того, в ночь на воскресенье она стала более напряженной. Баллистические ракеты, выпущенные из Армении, поразили второй по величине город Азербайджана, Гянджу, в результате чего 9 человек погибли и 34 получили ранения. "Азербайджанская ТЭЦ" в Мингячевире также подвергается нападению", - сказал Амирбеков в интервью французской газете L`Opinion.

Помощник первого вице-президента сообщил, что обстрел территории Азербайджана ведется не из сепаратистского нагорно-карабахского региона, а из Армении - из Варденисского района и юго-востока озера Севан.

"Это ловушка. Потому что оборонное соглашение Армении с Россией не распространяется на Нагорный Карабах. Ответные удары Азербайджана по Армении могут изменить ход событий", - добавил Амирбеков.

А. Мамедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, НЕСОБЛЮДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]