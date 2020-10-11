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СНГ 11.10.2020 23:26

Действующий и бывший лидеры Киргизии согласились с необходимостью достижения общенационального консенсуса - СМИ

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил с бывшим главой государства Розой Отунбаевой политическую ситуацию в стране.

"Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с экс-главой государства Розой Отунбаевой. Бывший и действующий президенты обсудили текущие события в стране. Стороны также пришли к единому мнению о необходимости достижения общенационального консенсуса", - сообщает в воскресенье киргизское информагентство 24.kg со ссылкой на источники.

Пресс-секретарь президента Киргизии Толгонай Стамалиева подтвердила "Интерфаксу", что встреча Жээнбекова и Отунбаевой состоялась в воскресенье.

"Президент проводит регулярные встречи государственными и общественными деятелями, а также политиками, которые обеспокоены за судьбу страны и предлагают свое видение выхода из сложившейся ситуации", - сказала Стамалиева.

Она отметила, что, "глава государства не мог не встретиться с Отунбаевой по такому вопросу".

Политический кризис в Киргизии продолжается с 5 октября, когда в Бишкеке начались митинги оппозиционных партий, несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших 4 октября. В ночь на 6 октября протестующим удалось захватить здание парламента, где находится офис главы государства, а также освободить из заключения нескольких лидеров оппозиции, в том числе основателя политической партии "Мекенчил" Садыра Жапарова, отбывавшего 11 летний срок за захват заложника.

6 октября ЦИК признал недействительными результаты выборов, по результатам которых в парламент проходили четыре партии, в том числе провластные "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан" и оппозиционная "Бутун Кыргызстан".

В республике было создано несколько координационных советов оппозиционных партий, которые потребовали люстрации всех политиков, отставки главы государства и роспуска парламента прежнего созыва.

На экстренном заседании парламента Киргизии, которое прошло 6 октября в отеле "Достук" в Бишкеке на должность премьер-министра страны была выдвинута кандидатура основателя оппозиционной партии "Мекенчил" (Патриот) Садыра Жапарова, освобожденного в этот же день из колонии. Ряд депутатов заявили о давлении со стороны представителей преступного мира при выдвижении кандидатуры Жапарова.

10 октября парламент страны утвердил Жапарова в должности премьера, однако уже в воскресенье сразу несколько депутатов парламента как от оппозиционных, так и от проправительственных фракций, заявили о незаконном утверждении на пост премьера Жапарова. Депутаты отметили, что решение депутатами было принято при отсутствии необходимого кворума.

Вице-спикер парламента Аида Касымалиева заявила, что собрание депутатов не может официально быть признанным в качестве заседания парламента в силу отсутствия требуемого Конституцией кворума числа участвующих депутатов и условий для его проведения.

"Соответственно, все якобы принятые решения юридически незаконны и нелегитимны. Если кто-либо подпишет эти документы в качестве официальных постановлений парламента Киргизии, то данные деяния подпадают под соответствующие квалификации посягательства на захват власти", - заявила она.

Президентский указ о назначении Жапарова премьером пока не подписан, глава государства может этот сделать в течение трех дней. Новый премьер утверждал, что в разговоре с ним Жээнбеков пообещал уйти в отставку в течение двух-трех дней после назначения правительства.

Если это произойдет, тогда премьер-министр станет и.о. главы государства, так как в ходе текущего политического кризиса в Киргизии сложилась такая ситуация, что спикер парламента, кто по Конституции может исполнять обязанности главы республики, ушел в отставку, а новый не был избран.

Жээнбеков в пятницу подписал указ о введении до 21 октября на территории города Бишкек режима чрезвычайного положения. Указ предусматривает введение в столицу армейских подразделений и военной техники, а также установку блок-постов. В субботу комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев подписал указ о введении в столице комендантского часа.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОТУНБАЕВА, ВСТРЕЧА


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