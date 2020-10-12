ВС Армении обстреливают Агдамский район - Минобороны

ВС Армении в понедельник утром открыли огонь по Агдамскому району, сообщает Минобороны.
"Вооруженные силы Армении 12 октября утром подвергли обстрелу территорию Агдамского района", - отмечается в сообщении.
Х.Насирзаде
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