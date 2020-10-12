Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.10.2020 09:17

Трамп и Байден могут провести отдельные встречи с избирателями, вместо второго раунда дебатов

Президент США Дональд Трамп может ответить на вопросы избирателей в эфире телеканала NBC, а кандидат от Демократической партии Джо Байден на телеканале ABC в этот четверг, сообщает CNN.

Согласно многочисленным источникам телеканала, команда Трампа ведет переговоры с NBC о встрече с избирателями. Предполагается, что скорее всего она пройдет на открытом воздухе в Майами. Вероятным модератором данной встречи станет соведущая шоу "Today" Саванна Гатри.

Отмечается, что официального подтверждения от NBC нет, и планы Трампа могут измениться.

Между тем, Байден собирается принять участие во встрече, организованной телеканалом ABC, в четверг в 20:00 (04:00). Модератором будет ведущий Джордж Стефанопулос.

Ранее комиссия по предвыборным дебатам кандидатов в президенты Соединенных Штатов объявила об отмене второго раунда дебатов, запланированного на 15 октября.

В распространенном заявлении комиссии говорится: "Каждый из кандидатов объявил собственные альтернативные планы на этот день". В связи с этим комиссия делает вывод, что "теперь совершенно ясно, что 15 октября дебатов не будет".

Отмена дебатов связана с тем, что президент Трамп отказался принимать участие в дебатах в онлайн- формате, как того потребовали организаторы мероприятия в связи тем, что Трамп был инфицирован коронавирусом. Его соперник - кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден - такое согласие дал.

Комиссия объявила, что оба кандидата согласились принять участие в дебатах 22 октября. Они будут обязаны пройти тестирование на вирус. Масочный режим и меры социального дистанцирования будут обязательными.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, БАЙДЕН, ВСТРЕЧИ


Похожие новости


Белый дом настаивает на возвращении в график отмененных президентских дебатов 15 октября Трамп отказался участвовать в виртуальных дебатах У Трампа обнаружили антитела к коронавирусу, он хорошо себя чувствует - отчет врача Байден считает необходимым отменить дебаты кандидатов в президенты 15 октября, если Трамп еще будет болен коронавирусом Трамп заявил, что распорядился рассекретить все документы, касающиеся расследования Мюллера В Белом доме выявляют недавние контакты заразившегося COVID-19 Трампа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]