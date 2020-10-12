Трамп и Байден могут провести отдельные встречи с избирателями, вместо второго раунда дебатов

Президент США Дональд Трамп может ответить на вопросы избирателей в эфире телеканала NBC, а кандидат от Демократической партии Джо Байден на телеканале ABC в этот четверг, сообщает CNN.
Согласно многочисленным источникам телеканала, команда Трампа ведет переговоры с NBC о встрече с избирателями. Предполагается, что скорее всего она пройдет на открытом воздухе в Майами. Вероятным модератором данной встречи станет соведущая шоу "Today" Саванна Гатри.
Отмечается, что официального подтверждения от NBC нет, и планы Трампа могут измениться.
Между тем, Байден собирается принять участие во встрече, организованной телеканалом ABC, в четверг в 20:00 (04:00). Модератором будет ведущий Джордж Стефанопулос.
Ранее комиссия по предвыборным дебатам кандидатов в президенты Соединенных Штатов объявила об отмене второго раунда дебатов, запланированного на 15 октября.
В распространенном заявлении комиссии говорится: "Каждый из кандидатов объявил собственные альтернативные планы на этот день". В связи с этим комиссия делает вывод, что "теперь совершенно ясно, что 15 октября дебатов не будет".
Отмена дебатов связана с тем, что президент Трамп отказался принимать участие в дебатах в онлайн- формате, как того потребовали организаторы мероприятия в связи тем, что Трамп был инфицирован коронавирусом. Его соперник - кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден - такое согласие дал.
Комиссия объявила, что оба кандидата согласились принять участие в дебатах 22 октября. Они будут обязаны пройти тестирование на вирус. Масочный режим и меры социального дистанцирования будут обязательными.
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