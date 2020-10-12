Турецкое исследовательское судно будет вести геологоразведку на востоке Средиземного моря до 9 ноября

Турецкое судно "Барбарос Хайреддин Паша", ведущее геологоразведочные исследования на нефть и газ, продолжит работу в восточной части Средиземноморья до 9 ноября, информирует турецкая газета "Хюрриет".
Ранее Анкара объявляла о том, что это судно будет проводить исследования в регионе до 18 октября.
Исследовательское судно "Барбарос Хайреддин Паша" сопровождают суда поддержки "Танукс-1" и "Аполло Мун".
Геологоразведочная деятельность Турции в районе, которую Греция считает своей исключительной экономической зоной, вызывает серьезное недовольство в Афинах, однако в Анкаре это считают нарушением интересов Турции. Из-за позиции двух стран ситуация в Восточном Средиземноморье значительно осложнилась.
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