Турецкое исследовательское судно будет вести геологоразведку на востоке Средиземного моря до 9 ноября

Турецкое судно "Барбарос Хайреддин Паша", ведущее геологоразведочные исследования на нефть и газ, продолжит работу в восточной части Средиземноморья до 9 ноября, информирует турецкая газета "Хюрриет".

Ранее Анкара объявляла о том, что это судно будет проводить исследования в регионе до 18 октября.

Исследовательское судно "Барбарос Хайреддин Паша" сопровождают суда поддержки "Танукс-1" и "Аполло Мун".

Геологоразведочная деятельность Турции в районе, которую Греция считает своей исключительной экономической зоной, вызывает серьезное недовольство в Афинах, однако в Анкаре это считают нарушением интересов Турции. Из-за позиции двух стран ситуация в Восточном Средиземноморье значительно осложнилась.