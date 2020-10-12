Число заражений COVID-19 заметно возросло в Южной Корее за сутки

Число выявленных заражений COVID-19 в Южной Корее вновь заметно увеличилось в понедельник, после того как страна ослабила жесткие ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), за минувшие сутки в стране зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19, общее число подтвержденных заражений коронавирусом за время пандемии в Южной Корее достигло 24тыс. 703.

По данным ведомства, еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался. Всего в стране за время пандемии жертвами коронавируса стали 432 человека.

В минувшее воскресенье сообщалось о 58 новых случаях заболевания.

Начиная с понедельника, власти Южной Кореи ослабила ограничения по коронавирусу.

В частности, клубы, караоке, бары и рестораны с обслуживанием по системе "шведский стол" с понедельника начали работу в обычном режиме, но с соблюдение "масочного режима".

Ношение защитных масок в местах скопления людей или в общественном транспорте по-прежнему является обязательным. Правительство Южной Кореи, начиная с 13 ноября, планирует ввести штраф в размере 100 тыс. вон ($87) за несоблюдение этой меры.