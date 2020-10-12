Число заражений COVID-19 заметно возросло в Южной Корее за сутки

Число выявленных заражений COVID-19 в Южной Корее вновь заметно увеличилось в понедельник, после того как страна ослабила жесткие ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса.
По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), за минувшие сутки в стране зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19, общее число подтвержденных заражений коронавирусом за время пандемии в Южной Корее достигло 24тыс. 703.
По данным ведомства, еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался. Всего в стране за время пандемии жертвами коронавируса стали 432 человека.
В минувшее воскресенье сообщалось о 58 новых случаях заболевания.
Начиная с понедельника, власти Южной Кореи ослабила ограничения по коронавирусу.
В частности, клубы, караоке, бары и рестораны с обслуживанием по системе "шведский стол" с понедельника начали работу в обычном режиме, но с соблюдение "масочного режима".
Ношение защитных масок в местах скопления людей или в общественном транспорте по-прежнему является обязательным. Правительство Южной Кореи, начиная с 13 ноября, планирует ввести штраф в размере 100 тыс. вон ($87) за несоблюдение этой меры.
ВС Армении обстреливают Агдамский, Тертерский и Геранбойский районы - Минобороны
Армянские ВС покидают свои позиции - Минобороны
Глава Туркмении поручил руководителям ТЭК исправить недостатки в работе отрасли
Нефть дешевеет после сильного прироста на прошлой неделе, Brent - $42,47 за баррель
Приближающийся к Земле "астероид" является ракетой из прошлого века - NASA
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37,4 млн, число жертв - 1 млн 75 тыс. - университет Хопкинса
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием заместителя начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике