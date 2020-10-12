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Дальнее зарубежье 12.10.2020 09:32

Число заражений COVID-19 заметно возросло в Южной Корее за сутки

Число выявленных заражений COVID-19 в Южной Корее вновь заметно увеличилось в понедельник, после того как страна ослабила жесткие ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), за минувшие сутки в стране зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19, общее число подтвержденных заражений коронавирусом за время пандемии в Южной Корее достигло 24тыс. 703.

По данным ведомства, еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался. Всего в стране за время пандемии жертвами коронавируса стали 432 человека.

В минувшее воскресенье сообщалось о 58 новых случаях заболевания.

Начиная с понедельника, власти Южной Кореи ослабила ограничения по коронавирусу.

В частности, клубы, караоке, бары и рестораны с обслуживанием по системе "шведский стол" с понедельника начали работу в обычном режиме, но с соблюдение "масочного режима".

Ношение защитных масок в местах скопления людей или в общественном транспорте по-прежнему является обязательным. Правительство Южной Кореи, начиная с 13 ноября, планирует ввести штраф в размере 100 тыс. вон ($87) за несоблюдение этой меры.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]