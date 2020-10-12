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Карабахский конфликт 12.10.2020 09:10

Армянские ВС покидают свои позиции - Минобороны

ВС Армении в ночь на 12 октября, неся большие потери на поле боя, отступили с Гадрутского направления, сообщает Минобороны.

В ходе боевых операций начальник артиллерии 9-го полка ВС Армении вместе с подразделением, находящимся в его подчинении отступил с Гадрутского направления, а личный состав 5-го батальона полка, оставив закрепленную за ним военную технику на боевых позициях, бежал. Кроме того, отступили также личный состав 5-го и 522-го полков, оставив на позиции автомобильную и бронированную технику”, - отмечается в сообщении.

Помимо этого, подразделения азербайджанской армии пресекли попытки врага атаковать утраченные земли в Агдере-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях, в результате чего большое количество живой силы противника, а также 3 РСЗО БМ-21 «Град», 1 танк Т-72, несколько единиц автомобильной техники были уничтожены и выведены из строя.

Как сообщает оборонное ведомство, в результате артиллерийского удара в направлении населенного пункта Гырмызы базар в пункте постоянной дислокации 1-го полка были уничтожены подземное убежище и две единицы техники отступающего подразделения противника.

“Среди многочисленных потерь в живой силе противника числится также командир батальона 246-го полка подполковник Артур Григорян. На участке обороны 1-го полка вооруженных сил Армении из-за нарушения связи и взаимодействия между отступающими подразделениями произошла перестрелка. Личный состав противотанковых и других частей также покинул боевые позиции”, - подчеркивает Минобороны.

Согласно информации, в настоящее время войска армии Азербайджана обладают оперативным преимуществом на всей протяженности фронта.

Х.Насирзаде


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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ПРЕИМУЩЕСТВО


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