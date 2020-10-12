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Дальнее зарубежье 12.10.2020 09:45

Трамп ответил главному инфекционисту США на обвинение в несогласованном использовании его слов в предвыборной рекламе

Президент США Дональд Трамп ответил на заявление главного инфекциониста США, доктора Энтони Фаучи о том, что его слова были использованы в предвыборной рекламе Трампа без его согласия и вырваны из контекста.

"Это действительно слова самого доктора Фаучи. "Мы проделали "феноменальную" работу, по мнению некоторых губернаторов. Многие с этим согласны... А теперь с опережением всех прогнозов готовятся вакцины и лекарства"! " - написал Трамп в своем твиттере.

Ранее главный инфекционист США заявил, что не соглашался участвовать в предвыборной рекламе президента США и его слова были вырваны из контекста.

"За почти пять десятилетий моей государственной службы я никогда публично не поддерживал ни одного политического кандидата. Комментарии, приписываемые мне без моего разрешения в рекламе штаба Республиканской партии, были вырваны из контекста развернутого заявления, которое я сделал несколько месяцев назад об усилиях (в борьбе с COVID-19 -ИФ) федеральных чиновников общественного здравоохранения", - заявил Фаучи телеканалу CNN.

В 30-секундном ролике, вышедшем в эфир после выписки Трампа из госпиталя после лечения нового типа коронавируса, использована цитата Фаучи: " Я не могу себе представить, что кто-то может делать больше."

Таким образом складывается впечатление, что главный инфекционист США хвалит президента за предпринятые усилия по борьбе с COVID-19.

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Тэги: США, ТРАМП, ФАУЧИ, РЕКЛАМА


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