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Дальнее зарубежье 12.10.2020 09:26

Белый дом настаивает на возвращении в график отмененных президентских дебатов 15 октября

Представитель Белого дома Брайан Моргенштерн заявил, что вторые президентские дебаты, назначенные на 15 октября, должны состояться и пройти в оффлайн-формате.

"Президент готов к дебатам, и его врачи разрешили ему участвовать в публичных мероприятиях. Они сказали, что он больше не представляет опасности для передачи (коронавируса - ИФ), поэтому было бы неплохо, если бы комиссия вернула дебаты в график", - сказал Моргенштерн журналистам в Белом доме в воскресенье.

В субботу лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли объявил, что президент, перенесший коронавирусную инфекцию, более не является заразным и не представляет опасности как ее носитель.

В записке на имя пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани доктор написал: "Рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний - ИФ) для безопасного прекращения изоляции, сегодняшняя утренняя ПЦР проба на COVID-19 показала, что по признанным в настоящее время стандартам он больше не является источником передачи инфекции".

Президент объявил себя свободным от COVID-19 в воскресенье утром в твите, который был помечен как вводящий в заблуждение из-за заявления Трампа о том, что у него теперь есть иммунитет.

Ранее комиссия по предвыборным дебатам кандидатов в президенты Соединенных Штатов объявила об отмене второго раунда дебатов, запланированного на 15 октября.

В распространенном заявлении комиссии говорится: "Каждый из кандидатов объявил собственные альтернативные планы на этот день". В связи с этим комиссия делает вывод, что "теперь совершенно ясно, что 15 октября дебатов не будет".

Отмена дебатов связана с тем, что президент Трамп отказался принимать участие в дебатах в онлайн- формате, как того потребовали организаторы мероприятия в связи тем, что Трамп был инфицирован коронавирусом. Его соперник - кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден - такое согласие дал.

Комиссия объявила, что оба кандидата согласились принять участие в дебатах 22 октября. Они будут обязаны пройти тестирование на вирус, масочный режим и меры социального дистанцирования будут обязательными.

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Тэги: США, ДЕБАТЫ, ТРАМП, АДМИНИСТРАЦИЯ


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