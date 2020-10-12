Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 12.10.2020 09:28

Приближающийся к Земле "астероид" является ракетой из прошлого века - NASA

Ранее считавшийся астероидом под названием 2020 SO, который должен в ноябре выйти на орбиту Земли, является всего лишь верхней ступенью американской ракеты, запущенной в 1966 году к Луне, заявил в интервью агентству The Associated Press директор Центра изучения околоземных объектов Лаборатории реактивного движения NASA Пол Чодас.

"Вместо космического камня обнаруженный объект, судя по всему, является ракетой неудавшейся посадочной миссии на Луну 54-летней давности, которая сейчас возвращается домой", - сказал ведущий эксперт NASA по астероидам.

По его словам, так называемый астероид 2020 SO, на самом деле, является отслужившим свое разгонным блоком Centaur, который должен был доставить на Луну посадочный аппарат Surveyor 2 в 1966 году. Аппарат разбился при посадке из-за отказа двигателей, а ракета, пролетев мимо Луны, вышла на солнечную орбиту.

Загадочный объект, направляющийся к Земле, был обнаружен в прошлом месяце с помощью телескопа на Гавайях.

Ракета ранее уже пролетала мимо Земли в 1984 и 2002 годах на расстоянии восьми миллионов километров, но из-за большой дальности она не фиксировалась.

Чодас прогнозирует, что объект после того, как будет захвачен притяжением Земли в ноябре, пробудет на ее орбите четыре месяца, а затем в марте следующего года вновь выйдет на свою орбиту вокруг Солнца. Он исключает, что ракета упадет на Землю.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, NASA, АСТЕРОИД, РАКЕТА


Похожие новости


США запустили к Красной планете самый большой в мире марсоход Глава NASA поблагодарил "Роскосмос" за безопасное возвращение американских астронавтов на Землю NASA завершает установку двигателей на сверхтяжелой ракете для полетов на Луну Спутник NASA для изучения ионосферы успешно выведен на орбиту "Союзу" не удалось пристыковаться к МКС из-за проблем с системами на самой станции - NASA Uber и NASA будут совместно работать над проектом летающих такси

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]