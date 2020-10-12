Ранее считавшийся астероидом под названием 2020 SO, который должен в ноябре выйти на орбиту Земли, является всего лишь верхней ступенью американской ракеты, запущенной в 1966 году к Луне, заявил в интервью агентству The Associated Press директор Центра изучения околоземных объектов Лаборатории реактивного движения NASA Пол Чодас.
"Вместо космического камня обнаруженный объект, судя по всему, является ракетой неудавшейся посадочной миссии на Луну 54-летней давности, которая сейчас возвращается домой", - сказал ведущий эксперт NASA по астероидам.
По его словам, так называемый астероид 2020 SO, на самом деле, является отслужившим свое разгонным блоком Centaur, который должен был доставить на Луну посадочный аппарат Surveyor 2 в 1966 году. Аппарат разбился при посадке из-за отказа двигателей, а ракета, пролетев мимо Луны, вышла на солнечную орбиту.
Загадочный объект, направляющийся к Земле, был обнаружен в прошлом месяце с помощью телескопа на Гавайях.
Ракета ранее уже пролетала мимо Земли в 1984 и 2002 годах на расстоянии восьми миллионов километров, но из-за большой дальности она не фиксировалась.
Чодас прогнозирует, что объект после того, как будет захвачен притяжением Земли в ноябре, пробудет на ее орбите четыре месяца, а затем в марте следующего года вновь выйдет на свою орбиту вокруг Солнца. Он исключает, что ракета упадет на Землю.
ВС Армении обстреливают Агдамский, Тертерский и Геранбойский районы - Минобороны
Армянские ВС покидают свои позиции - Минобороны
Глава Туркмении поручил руководителям ТЭК исправить недостатки в работе отрасли
Нефть дешевеет после сильного прироста на прошлой неделе, Brent - $42,47 за баррель
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Трамп ответил главному инфекционисту США на обвинение в несогласованном использовании его слов в предвыборной рекламе
Число заражений COVID-19 заметно возросло в Южной Корее за сутки
Белый дом настаивает на возвращении в график отмененных президентских дебатов 15 октября
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием заместителя начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике