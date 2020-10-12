Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 12 октября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 12 октября ЦБА установил 2,0090 манат/1EUR (9 октября - 2,0019 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 12 октября установил 0,0221 манат/1RUB (9 октября - 0,022 манат/1RUB).

Б.Рустамбеков