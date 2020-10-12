Правозащитники сообщают о задержании почти 600 человек на несанкционированных акциях в Белоруссии

Почти 600 человек были задержаны на несанкционированных акциях протеста в Белоруссии в воскресенье, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".
Список размещен на сайте центра, на данный момент в нем более 580 фамилий.
Согласно данным правозащитников, подавляющее большинство задержанных в Минске. Кроме того, зафиксированы задержания в Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, Молодечно, Жлобине, Кобрине, Бобруйске.
Значительную группу среди задержанных составляли представители СМИ: по информации "Весны", это около 40 журналистов и фотографов. Часть из них отпустили из милиции после проверки документов, ещё больше десяти человек вышли из РУВД ночью.
Локальные столкновения протестующих с силовиками продолжились в разных точках Минска в воскресенье до позднего вечера. Протестующие перекрывали дороги, пытались строить баррикады. В некоторых районах города были слышны звуки, похожие на выстрелы, и взрывы светошумовых гранат.
Накануне правозащитники сообщали о задержании более 400 человек.
В Белоруссии уже более двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.
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