В китайском Циндао власти планируют протестировать весь город после выявления трех зараженных COVID-19

Власти китайского города Циндао после обнаружения трех бессимптомных случаев заражения коронавирусом COVID-19 планируют протестировать на весь город, в котором живет около девяти миллионов человек.
"При активном содействии жителей города, тестирование продвигается, в течение трех дней полностью протестируем южный и северный районы города, а также районы Лицан, Лаошань и Чэнъян, в течение пяти дней проверим весь город, результаты тестов будут публиковаться сразу же", - говорится в сообщении комиссии города по здравоохранению.
Всего в городе уже провели более 277 тысяч тестов.
"После того, как в Циндао 11 октября обнаружили три бессимптомных случая заражения коронавирусом, сразу же началась масштабная проверка и тестирование, для теста на нуклеиновую кислоту уже взяли образцы у 277968 человек", - сообщила комиссия города по здравоохранению.
По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 12 октября в городе нашли уже 132 человека, близко контактировавших с зараженными, из них положительный тест на нуклеиновую кислоту только у 9 человек. Всех централизованно отправили на карантин.
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