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Дальнее зарубежье 12.10.2020 13:37

В китайском Циндао власти планируют протестировать весь город после выявления трех зараженных COVID-19

Власти китайского города Циндао после обнаружения трех бессимптомных случаев заражения коронавирусом COVID-19 планируют протестировать на весь город, в котором живет около девяти миллионов человек.

"При активном содействии жителей города, тестирование продвигается, в течение трех дней полностью протестируем южный и северный районы города, а также районы Лицан, Лаошань и Чэнъян, в течение пяти дней проверим весь город, результаты тестов будут публиковаться сразу же", - говорится в сообщении комиссии города по здравоохранению.

Всего в городе уже провели более 277 тысяч тестов.

"После того, как в Циндао 11 октября обнаружили три бессимптомных случая заражения коронавирусом, сразу же началась масштабная проверка и тестирование, для теста на нуклеиновую кислоту уже взяли образцы у 277968 человек", - сообщила комиссия города по здравоохранению.

По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 12 октября в городе нашли уже 132 человека, близко контактировавших с зараженными, из них положительный тест на нуклеиновую кислоту только у 9 человек. Всех централизованно отправили на карантин.

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Тэги: КИТАЙ, ЦИНДАО, КОРОНАВИРУС, ТЕСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]