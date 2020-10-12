ФРГ и Франция предложат на Совете ЕС варианты санкций в связи с отравлением Навального - Маас

ФРГ и Франция совместно выработали варианты ограничительных мер в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и предложат их к рассмотрению на Совете ЕС, заявил в понедельник журналистам в Брюсселе глава МИД Германии Хайко Маас.
"Сегодня в Совете мы снова обсудим ситуацию с Алексеем Навальным после того, как ОЗХО подтвердила результаты, которые мы передали шведской и французской лаборатории", - сказал он по прибытию на министерское заседание.
"Объективно установлено, что речь идет о нарушении конвенции о химоружии, это не может остаться без последствий. Поэтому мы, Германия, вместе с Францией выработали предложение ввести санкции на определенных персон, связанных с этим делом. Сегодня в Совете у нас будет первая возможность начать эту дискуссию", - сказал Маас.
Ранее Le Monde со ссылкой на источники сообщала, что Париж и Берлин определились по вопросу санкций в отношении России из-за случившегося с оппозиционером Навальным. По данным издания, предложение будет вынесено для принятия на уровне ЕС. По данным издания, под санкции могут подпасть девять сотрудников администрации президента РФ и силовых ведомств - предлагается запретить им въезд в Европу и заморозить их активы в ЕС.
6 октября ОЗХО сообщила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы по всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации.
Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.
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