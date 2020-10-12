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СНГ 12.10.2020 14:03

Зеленский ждет от США поддержки Украины независимо от итогов выборов американского президента

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что США будут и дальше поддерживать Украину независимо от результатов выборов президента.

"Что касается комментариев господина Трампа, то он такой человек. Мы слышим много его комментариев по различным темам, но я знаю, что он лично поддерживает Украину. Также я слышал такое от господина Байдена. Я с ним не общался лично никогда, но я слышал, он не раз говорил, что "мы будем помогать Украине". И многие политики США говорили: несмотря на то, кто будет президентом, само направление, что Соединенные Штаты нас поддерживают", - сказал Зеленский в интервью программе "Hard Talk" на ВВС.

Он вновь заявил, что не будет вмешиваться в американские выборы и связанные с ними вопросы.

"Мы встречались и с представителями Сената, и с представителями Конгресса, у нас есть двухпалатная поддержка Украины. Поэтому я не играю в те или иные такие, знаете, мелкие вещи, которые могут повлиять как на выборы в США, так потом и на то, что происходит в моей стране. На отказ от военной поддержки или поддержки стратегического партнера США, поддержки в плане санкционной политики. Поэтому я в это не играю, и никогда не буду играть. Они - отдельная страна", - подчеркнул Зеленский.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, США, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]