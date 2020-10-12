Зеленский ждет от США поддержки Украины независимо от итогов выборов американского президента

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что США будут и дальше поддерживать Украину независимо от результатов выборов президента.
"Что касается комментариев господина Трампа, то он такой человек. Мы слышим много его комментариев по различным темам, но я знаю, что он лично поддерживает Украину. Также я слышал такое от господина Байдена. Я с ним не общался лично никогда, но я слышал, он не раз говорил, что "мы будем помогать Украине". И многие политики США говорили: несмотря на то, кто будет президентом, само направление, что Соединенные Штаты нас поддерживают", - сказал Зеленский в интервью программе "Hard Talk" на ВВС.
Он вновь заявил, что не будет вмешиваться в американские выборы и связанные с ними вопросы.
"Мы встречались и с представителями Сената, и с представителями Конгресса, у нас есть двухпалатная поддержка Украины. Поэтому я не играю в те или иные такие, знаете, мелкие вещи, которые могут повлиять как на выборы в США, так потом и на то, что происходит в моей стране. На отказ от военной поддержки или поддержки стратегического партнера США, поддержки в плане санкционной политики. Поэтому я в это не играю, и никогда не буду играть. Они - отдельная страна", - подчеркнул Зеленский.
ТУРЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА ИГРАТЬ АКТИВНУЮ РОЛЬ В ПОЛИТИЧЕСКОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ В КАРАБАХЕ - ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА
МЫ ПОЛУЧАЕМ СИГНАЛЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРЕМИРИЕ, НО ПАРАЛЛЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ВЕСТИСЬ ПЕРЕГОВОРЫ - ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА
ТУРЦИЯ НЕ ДОПУСТИЛА РАСШИРЕНИЯ ГЕОГРАФИИ КОНФЛИКТА В КАРАБАХЕ - ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА
Число активных пассажирских ж/д станций на Абшеронском полуострове к 2028г достигнет 20
Bank BTB сократил в III квартале обязательства перед ЦБ на 2,8%
Buyback Роснефти на минувшей неделе упал в 5 раз на фоне роста котировок
Более 10 тыс. человек привились от коронавируса в рамках исследования
В Анталье сообщили о рекордном числе туристов в октябре
Приближающийся к Земле "астероид" является ракетой из прошлого века - NASA
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по обновлению корпоративного сайта банка
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием заместителя начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике