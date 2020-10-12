В Кремле следят за ситуацией в Карабахе после трехсторонних переговоров, надеются на полный отказ от боевых действий

В Кремле видят сообщения о нарушении соглашения о прекращении огня, достигнутого по итогам трехсторонних переговоров по Карабаху в минувшую пятницу в Москве, считают выполнение достигнутых договорённостей важным для дальнейшего урегулирования ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Высоко оцениваем то понимание, которое было согласовано, и те решения о гуманитарной паузе, которые были достигнуты по итогам этих контактов (глав МИД РФ, Армении, Азербайджана- ИФ). Сейчас мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, мы видим сообщения с обеих сторон о нарушениях. Но считаем, что выполнение достигнутых договорённостей чрезвычайно важно для того, чтобы в перспективе выйти полностью на отказ от боевых действий и переход к политико-дипломатическим средствам урегулирования этого конфликта", - сказал Песков журналистам в понедельник.

По его словам, в Кремле высоко оценивают факт приезда в Москву глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана, "которые откликнулись на инициативу президента Путина и приехали в Москву".

"Высоко также оцениваем работу, которая была проделана президентами Путиным, Алиевым и премьер-министром Пашиняном. Результатом этой работы и стали многочасовые переговоры министра Лаврова с его коллегами из Армении и Азербайджана", - сказа Песков.