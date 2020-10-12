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Туризм 12.10.2020 13:46

В Анталье сообщили о рекордном числе туристов в октябре

На турецкий курорт Анталья в минувшую субботу прибыло рекордное за месяц число туристов, сообщает газета Haberturk.

"В минувшую субботу в Анталью прибыло рекордные 45,5 тыс. туристов из 18 стран. Больше всего прилетело из России - почти 19 тысяч, а также из Германии - 7 тыс., Украины - 6,3 тыс., Польши - 3,5 тыс. и Швейцарии - почти 3 тыс.", - пишет издание.

Как отмечается, 10 октября стал самым загруженным туристическим днем месяца. В частности, из Германии и Швейцарии прибыло туристов больше, чем в какой-либо другой день 2020 года.

Россия возобновила прямые рейсы в Анталью, Даламан и Бодрум 10 августа. Турция сейчас - одна из немногих стран, куда могут летать российские туристы. Для поездки не требуется тест на COVID-19, но его нужно делать по возвращении в Россию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, АНТАЛЬЯ, ТУРИСТЫ, РЕКОРД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]