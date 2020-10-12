Все меньше граждан США готовы сделать прививку от коронавируса

Число американцев, готовых сделать себе прививку от коронавируса в случае появления сейчас вакцины, продолжает сокращаться, свидетельствуют результаты опроса Gallup.
Согласно исследованию, на данный момент вакцинироваться желают 50% респондентов, тогда как в августе этот показатель составлял 61%, в июле - 66%.
Среди различных групп наибольший интерес к вакцинации - у возрастной группы от 18 до 34 лет (62%). Менее всего заинтересованы в получении прививки люди возрастом от 35 до 54 лет (44%).
Опрос также показал, что вакцинироваться готовы больше мужчины, чем женщины. Так, 56% из опрошенных мужчин выразили желание сделать прививку вакциной в случае ее одобрения службами здравоохранения США. Среди женщин этот показатель - 44%.
Опрос проводился 14-27 сентября. В нем приняли участие около 2,7 тыс. совершеннолетних американцев.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что вакцина может быть готова к дню выборов в США - 3 ноября. Однако рекомендации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США делают это практически невозможным.
В США проходят завершающие стадии клинических испытаний нескольких вакцин против коронавируса, разработанных компаниями Moderna, Pfizer и AstraZeneca. Власти страны уже закупили большие партии вакцины и готовы начать их распределять по стране, как только препараты будут одобрены к применению.
Трамп изначально предполагал, что старт масштабной вакцинации можно будет дать до президентских выборов 3 ноября, однако на прошлой неделе допустил, что вакцина станет доступна только после выборов. По мнению президента США, виной этому - его политические соперники, не желающие перед выборами делать ему "подарок" в виде вакцины от COVID-19.
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