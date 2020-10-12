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Транспорт и связь 12.10.2020 13:57

Число активных пассажирских ж/д станций на Абшеронском полуострове к 2028г достигнет 20

К концу 2027 года на Абшеронском полуострове планируется реконструировать, ввести в действие или построить 20 пассажирских станций, отмечается в проекте Генерального плана Баку.

«К концу 2027 года на Абшеронском полуострове планируется реконструировать, ввести в действие или построить 20 пассажирских станций, в том числе строительство 4 новых станций вдоль коридора между станцией «Баладжары» и Бакинским железнодорожным вокзалом», - отмечается в плане, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Планируется также реконструировать железнодорожную инфраструктуру, проходящую через поселок Локбатан, и использовать ее в качестве пассажирской станции, открыть регулярные пригородные железнодорожные рейсы из Локбатана на Бакинский вокзал.

Также рассматривается реконструкция линии от станции «Бакиханов» до Зира, состоящей из 8 реконструируемых станций в Бюльбюля, Амирджане, Сураханы, Ени Сураханы, Бина, Гала, Дубенди и Зиря, а также создание железнодорожных коридоров Гарадаг-Гюздек, Забрат-Маштага-Загульба и двух новых станций в Гарадаге.

Кроме того, планируется построить новую железную дорогу до Международного аэропорта Гейдар Алиев, новую железнодорожную ветку от Международного аэропорта Гейдар Алиев до поселков Ени Сураханы и Бина, а также восстановить деятельность железнодорожную станцию ​​Говсан.

К 2040 году планируется создать новый железнодорожный коридор «Бинагади-Мехдиабад-Фатмаи-Пиршаги», чтобы обеспечить прямое железнодорожное сообщение центра города с северной частью полуострова и расширить возможности железнодорожного транспорта.

К 2040 году планируется увеличить общую протяженность железнодорожной сети на Абшеронском полуострове со 198 км до 280 км, количество станций - с 26 до 55.

Кроме того, в настоящее время в городе имеется ряд неиспользуемых железнодорожных коридоров и неиспользуемых грузовых линий. Существующая инфраструктура может быть восстановлена, и эта инфраструктура будет полезна для реализации системы «трамвай-электропоезд».

А.Мамедов

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Тэги: Ж/Д, СТАНЦИИ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]