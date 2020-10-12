Число активных пассажирских ж/д станций на Абшеронском полуострове к 2028г достигнет 20

К концу 2027 года на Абшеронском полуострове планируется реконструировать, ввести в действие или построить 20 пассажирских станций, отмечается в проекте Генерального плана Баку.
«К концу 2027 года на Абшеронском полуострове планируется реконструировать, ввести в действие или построить 20 пассажирских станций, в том числе строительство 4 новых станций вдоль коридора между станцией «Баладжары» и Бакинским железнодорожным вокзалом», - отмечается в плане, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».
Планируется также реконструировать железнодорожную инфраструктуру, проходящую через поселок Локбатан, и использовать ее в качестве пассажирской станции, открыть регулярные пригородные железнодорожные рейсы из Локбатана на Бакинский вокзал.
Также рассматривается реконструкция линии от станции «Бакиханов» до Зира, состоящей из 8 реконструируемых станций в Бюльбюля, Амирджане, Сураханы, Ени Сураханы, Бина, Гала, Дубенди и Зиря, а также создание железнодорожных коридоров Гарадаг-Гюздек, Забрат-Маштага-Загульба и двух новых станций в Гарадаге.
Кроме того, планируется построить новую железную дорогу до Международного аэропорта Гейдар Алиев, новую железнодорожную ветку от Международного аэропорта Гейдар Алиев до поселков Ени Сураханы и Бина, а также восстановить деятельность железнодорожную станцию Говсан.
К 2040 году планируется создать новый железнодорожный коридор «Бинагади-Мехдиабад-Фатмаи-Пиршаги», чтобы обеспечить прямое железнодорожное сообщение центра города с северной частью полуострова и расширить возможности железнодорожного транспорта.
К 2040 году планируется увеличить общую протяженность железнодорожной сети на Абшеронском полуострове со 198 км до 280 км, количество станций - с 26 до 55.
Кроме того, в настоящее время в городе имеется ряд неиспользуемых железнодорожных коридоров и неиспользуемых грузовых линий. Существующая инфраструктура может быть восстановлена, и эта инфраструктура будет полезна для реализации системы «трамвай-электропоезд».
А.Мамедов
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