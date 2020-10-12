Президент Азербайджана анонсировал освобождение новых территорий в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал освобождение новых населенных пунктов от армянской оккупации в Карабахе.

"Победоносная Азербайджанская Армия можно сказать каждый день достигает боевых успехов. Каждый день какой-то город и село освобождаются или же эти села берутся под контроль ВС Азербайджана. Я могу сказать, что на сегодня несколько населенных пунктов под нашим контролем, просто мы еще не зашли на эти территории так как с военной точки зрения в этом нет необходимости. Но через определенный период времени мы объявим о новых достижениях", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу Heber Global.