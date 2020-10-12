ТУРЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА ИГРАТЬ АКТИВНУЮ РОЛЬ В ПОЛИТИЧЕСКОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ В КАРАБАХЕ - ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА

Число активных пассажирских ж/д станций на Абшеронском полуострове к 2028г достигнет 20
Bank BTB сократил в III квартале обязательства перед ЦБ на 2,8%
Buyback Роснефти на минувшей неделе упал в 5 раз на фоне роста котировок
Более 10 тыс. человек привились от коронавируса в рамках исследования
В Анталье сообщили о рекордном числе туристов в октябре
Приближающийся к Земле "астероид" является ракетой из прошлого века - NASA
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ФРГ и Франция предложат на Совете ЕС варианты санкций в связи с отравлением Навального - Маас
Зеленский ждет от США поддержки Украины независимо от итогов выборов американского президента
В китайском Циндао власти планируют протестировать весь город после выявления трех зараженных COVID-19
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по обновлению корпоративного сайта банка
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием заместителя начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике