Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби российско-эмиратское сотрудничество и взаимодействие по российской вакцине от коронавируса

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном состоялся по инициативе эмиратской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-эмиратского стратегического партнерства в различных областях с учетом договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России в ОАЭ в октябре 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Отмечена важность совместных усилий по борьбе с распространением коронавируса, включая взаимодействие по российской вакцине "Спутник-V", клинические испытания которой в настоящее время проводятся в ОАЭ", - добавили в Кремле.

В ходе беседы, как сообщается, затронуто также положение дел в ближневосточном урегулировании.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, Аль Нахайян тепло поздравил Путина с прошедшим Днем рождения.