ЕС готов к ответным мерам при сохранении в США пошлин на европейские товары объемом $7,5 млрд

Евросоюз может ввести дополнительные пошлины на импорт товаров из США, если Вашингтон не откажется от пошлин на импорт из ЕС объемом $7,5 млрд, которые были введены из-за субсидирования производства гражданских самолетов в некоторых европейских странах, заявил новый еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис в интервью Financial Times.
Брюссель ожидает окончательного решения Всемирной торговой организации (ВТО) в рамках спора по поводу госпомощи Boeing Co., которое должно быть вынесено 15 октября. ЕС рассчитывает получить право на ответные действия в отношении товаров из США объемом $4 млрд.
Если Вашингтон отменит пошлины или приостановит их действие, Брюссель воздержится от введения ответных мер и сконцентрируется на достижении долгосрочного соглашения о субсидировании авиастроительной отрасли, отметил Домбровскис.
"Конечно, если США не отменят пошлины, у нас не останется иного выбора, как ввести свои пошлины", - сказал он.
Экс-премьер Латвии вступил в должность еврокомиссара по торговле на прошлой неделе после отставки Фила Хогана. Одним из последних достижений Хогана стало заключение первого за почти 20 лет соглашения о снижении таможенных пошлин между ЕС и США, которое, в частности, предполагает отмену пошлин на лобстеры из США.
В интервью FT Домбровскис отметил, что не ожидает новых "мини-сделок, таких как соглашение о лобстерах", из-за расхождений в переговорных позициях двух сторон.
"Наш мандат четко исключает сельское хозяйство, а США хотят обсуждать сельское хозяйство", - сказал он.
Однако он отметил широкие возможности для сотрудничества, упомянув переговоры об упрощении проверок соответствия качества продукции. Домбровскис заявил о своем желании ускорить решение "чисто юридических и административных вопросов", но подчеркнул, что это не будет означать понижения стандартов.
Главной целью мандата Домбровскиса, который продлится до 2024 года, будет усиление трансатлантического сотрудничества для реформирования ВТО.
"Поворот к односторонним действиям и более протекционистский подход очевидно были привнесены администрацией Дональда Трампа", - сказал он.
При этом Домбровскис не стал комментировать последствия возможной победы на выборах в США кандидата от демократов Джо Байдена, отметив, что ЕС "постарается вернуть США в рамки мультилатерализма".
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