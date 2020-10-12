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СНГ 12.10.2020 18:05

Число зарегистрированных безработных в РФ выросло до 4,8 млн, ситуация на рынке труда остается сложной - глава Минтруда

Количество зарегистрированных безработных с начала пандемии выросло до 4,8 млн человек, сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на встрече с депутатами фракции "Единая Россия".

"На сегодняшний день ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. Число зарегистрированных безработных в центрах занятости за период с марта по текущую дату выросла с 3,5 млн человек до 4,8 млн человек", - сказал Котяков.

По его словам, в начале пандемии уровень безработицы составлял 4,7%, сейчас - 6,4%.

"В абсолютном приросте количество зарегистрированных безработных у нас увеличилось на 1,3 млн человек", - уточнил Котяков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БЕЗРАБОТИЦА, РОСТ, МИНТРУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]