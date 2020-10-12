Число зарегистрированных безработных в РФ выросло до 4,8 млн, ситуация на рынке труда остается сложной - глава Минтруда

Количество зарегистрированных безработных с начала пандемии выросло до 4,8 млн человек, сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на встрече с депутатами фракции "Единая Россия".

"На сегодняшний день ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. Число зарегистрированных безработных в центрах занятости за период с марта по текущую дату выросла с 3,5 млн человек до 4,8 млн человек", - сказал Котяков.

По его словам, в начале пандемии уровень безработицы составлял 4,7%, сейчас - 6,4%.

"В абсолютном приросте количество зарегистрированных безработных у нас увеличилось на 1,3 млн человек", - уточнил Котяков.