Число зарегистрированных безработных в РФ выросло до 4,8 млн, ситуация на рынке труда остается сложной - глава Минтруда

Количество зарегистрированных безработных с начала пандемии выросло до 4,8 млн человек, сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на встрече с депутатами фракции "Единая Россия".
"На сегодняшний день ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. Число зарегистрированных безработных в центрах занятости за период с марта по текущую дату выросла с 3,5 млн человек до 4,8 млн человек", - сказал Котяков.
По его словам, в начале пандемии уровень безработицы составлял 4,7%, сейчас - 6,4%.
"В абсолютном приросте количество зарегистрированных безработных у нас увеличилось на 1,3 млн человек", - уточнил Котяков.
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