Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 12.10.2020 17:14

Совет ЕС назначил Мейрид МакГиннесс комиссаром ЕС по финансовому блоку

Совет Европейского союза в понедельник назначил ирландку Мейрид МакГиннесс комиссаром ЕС, отвечающим за финансовые услуги, финансовую стабильность и Союз рынков капитала в рамках ЕС.

"Совет сегодня по общему согласию с председателем (Европейской) Комиссии Урсулой фон дер Ляйен назначил Мейрид МакГиннесс новым членом Европейской комиссии", - говорится в коммюнике.

До этого МакГиннесс была заместителем председателя Европарламента.

Портфель исполнительного зампреда ЕК Валдиса Домбровскиса (Латвия), который отвечал за финансовый блок, изменен. Теперь он курирует вопросы торговли.

Эти изменения в Еврокомиссии связаны с тем, что комиссар ЕС по торговле Фил Хоган (Ирландия) ушел в отставку в конце августа по этическим соображениям. Широкую огласку получил факт его участия в многолюдном мероприятии во время короткого отпуска в Ирландии. Тем самым он нарушил принятые в этой стране правила в связи с эпидемией COVID-19.

На прошлой неделе Европарламент утвердил назначение МакГиннесс на должность комиссара ЕС. Решение было принято 583 голосами против 75 при 37 воздержавшихся.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ФИНАНСЫ, КАНДИДАТУРА, УТВЕРЖДЕНИЕ


Похожие новости


Министр транспорта Британии: точная сумма выплат Лондона в рамках Brexit пока не определена Евросоюз выделит Азербайджану 13,5 млн. евро на развитие сферы АПК в Лянкаране ЕС пока готов дать Киеву еще $1 млрд, но этого недостаточно ЕС готов выделить Украине EUR 11 млрд на предстоящие годы Еврокомиссия одобрила введенные Кипром финансовые ограничения, но надеется на их скорую отмену Совет ЕС обсудил перспективу налогообложения финансовых транзакций и макроэкономическую ситуацию

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]