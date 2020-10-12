Совет ЕС назначил Мейрид МакГиннесс комиссаром ЕС по финансовому блоку

Совет Европейского союза в понедельник назначил ирландку Мейрид МакГиннесс комиссаром ЕС, отвечающим за финансовые услуги, финансовую стабильность и Союз рынков капитала в рамках ЕС.

"Совет сегодня по общему согласию с председателем (Европейской) Комиссии Урсулой фон дер Ляйен назначил Мейрид МакГиннесс новым членом Европейской комиссии", - говорится в коммюнике.

До этого МакГиннесс была заместителем председателя Европарламента.

Портфель исполнительного зампреда ЕК Валдиса Домбровскиса (Латвия), который отвечал за финансовый блок, изменен. Теперь он курирует вопросы торговли.

Эти изменения в Еврокомиссии связаны с тем, что комиссар ЕС по торговле Фил Хоган (Ирландия) ушел в отставку в конце августа по этическим соображениям. Широкую огласку получил факт его участия в многолюдном мероприятии во время короткого отпуска в Ирландии. Тем самым он нарушил принятые в этой стране правила в связи с эпидемией COVID-19.

На прошлой неделе Европарламент утвердил назначение МакГиннесс на должность комиссара ЕС. Решение было принято 583 голосами против 75 при 37 воздержавшихся.