Число туристов из РФ в Грузии за девять месяцев сократилось в шесть раз

Грузию в январе-сентябре 2020 года посетили 196,1 тыс. граждан России, что в 6,1 раза меньше, чем за аналогичный период минувшего года, сообщает Национальная администрация туризма республики.

По числу граждан, посетивших Грузию за девять месяцев 2020 года, россияне переместились за год с первой позиции на четвертую. При этом в сентябре в республике побывали лишь 4,4 тыс. граждан РФ, что в 33,5 раза меньше, чем в сентябре годом ранее.

В первой тройке иностранных визитеров, посетивших в январе-сентябре республику, граждане Азербайджана, откуда прибыли 283,4 тыс. человек (снижение за год в 4,1 раза), на втором месте - Турции (279,1 тыс. человек, снижение в 3,3 раза), на третьем - Армении (233,7 тыс. человек, снижение в 4,2 раза). Далее следуют граждане Украины, Израиля, Ирана, Белоруссии, Казахстана, Польши, Узбекистана, Германии, Индии и других стран.

Согласно информации ведомства, за 9 месяцев 2020 года Грузию посетили 1 млн 597,5 тыс. иностранцев, что в 4,5 раза меньше, чем за тот же период прошлого года. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, было 961,2 тыс. человек (снижение в 4,2 раза), остальные приехали с другими целями или побывали в республике транзитом.

Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии и иностранных визитеров, поездки которых осуществляются чартерными рейсами.

Власти Грузии рассчитывали с 1 июля открыть страну для туристов и восстановить регулярное международное авиасообщение с другими странами, однако это решение из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире уже четырежды откладывалось, последний раз - до 31 октября 2020 года. Исключение было сделано только на полеты в Париж, Мюнхен и Ригу.

По последним данным, в Грузии зафиксировано 12 тыс. 272 зараженных COVID-19, из них выздоровели 6 тыс. 538, скончались 91 человек. Под наблюдением врачей в стационарах остаются 836 пациентов, в специализированных гостиницах лечатся 1 тыс. 393 человек, в режиме карантина находятся 5 тыс. 590 человека.

Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2019 году посетило рекордное количество иностранцев - 9 млн 358 тыс. человек, что на 7,8% больше, чем в 2018 году. В том числе количество граждан РФ, побывавших в прошлом году в республике, увеличилось на 4,8% - до 1 млн 471,6 тыс. человек.