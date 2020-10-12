Участники астанинского формата по Сирии пока не обращались с просьбой о площадке для переговоров - МИД Казахстана

РФ, Турция и Иран пока не обращались к Казахстану с просьбой о предоставлении площадки для проведения очередного раунда астанинского процесса по Сирии, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.
"Пока обращений не было", - сказал Смадияров, отвечая на вопрос, обращались ли страны-гаранты астанинского процесса с просьбой о предоставлении площадки для проведения переговоров.
В понедельник официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Саид Хатибзаде сообщил, что очередная встреча по Сирии в астанинском формате намечена на конец октября.
По его словам, встречу планируется провести на уровне заместителей министров иностранных дел.
Иран, Россия и Турция являются странами-гарантами мирного процесса в Сирии.
Последняя встреча в астанинском формате с участием делегаций правительства Сирии и вооруженной оппозиции прошла в декабре прошлого года.
С тех пор встречи откладывались из-за пандемии коронавируса.
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